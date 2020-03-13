Javascript для загрузки стороннего сайта как в iframe

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок153 просмотра
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Раньше мы обходились iframe, но теперь в большинстве браузеров запрещено загружать сторонние сайты через iframe, выскакивает ошибка: "in a frame because it set 'X-Frame-Options' to 'deny'."

Т.к. мы не имеем доступа к сайтам, где размещен наш код, разрешить эту ситуацию мы не можем. 

Обойти ее нам также не удалось.

Поэтому задача такая:

Есть три сайта 1,2 и 3. На сайты 1 и 3 мы повлиять не можем, это партнерские сайты.

Сайт 2, это наш сайт.

На сайте 1 размещен наш код, который с сайта 2 загружает персональную ссылку на сайта 3. 

Когда работал iframe, по этой персональной ссылке сайт 3 прекрасно загружался на сайте 1. 

Задача реализовать такую загрузку.

Есть идея копать в сторону Cross-origin resource sharing, но у нас нет ни знаний ни времени разбираться в этом, поэтому ищем исполнителя.

Стоимость обсуждается.

Спасибо.

Javascript
4 года назад
petrovboris
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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