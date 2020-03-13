Устранить небольшие проблемы на сайте

Здравствуйте. Для сайта про компьютерную помощь [url=https://servicecomp.ru/]https://servicecomp.ru/[/url] необходимо настроить Webhook. Есть виджет от venyoo.ru, у которого есть возможность передавать данные через Webhook - [url=https://yadi.sk/d/PuLvLCzZUUegwg]https://yadi.sk/d/PuLvLCzZUUegwg[/url]. Данные нужно передавать в форму - [url=https://yadi.sk/d/lD5kDvkaf79B6Q]https://yadi.sk/d/lD5kDvkaf79B6Q[/url], есть 2 варианта ее вызова: [list=1][*][url=https://yadi.sk/d/2ZptknaihHHPEw]https://yadi.sk/d/2ZptknaihHHPEw[/url]﻿; [*][url=https://yadi.sk/d/LH4sQ7kMzUsrcg]https://yadi.sk/d/LH4sQ7kMzUsrcg[/url]﻿ - устаревший вариант со всеми полями. [/list]Форма предоставляется партнерской программой ...