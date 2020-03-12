Нужно перенести сайт на WP

Веб-программированиеЗакрыт16 заявок242 просмотра
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Нужно перенести сайт z-team161.ru/ на WP,  добавить возможность размещения товаров (около 20 штук, чтобы при заказе уведомление мне на почту приходило), добавить раздел для размещения статей.

4 года назад
veselovantonn
35 летАзербайджан
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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