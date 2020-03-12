Сделать модуль разделения текстового документа на части джумла 3ххх

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки179 просмотров
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ТЗ в прикрепленном файле.

Интересует цена и срок выполнения.

4 года назад
Arturich
Артур 
38 летНовая Зеландия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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