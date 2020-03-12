Сейчас работает на PHP 5.2.17 - скрипт oscommerce ms22 с модификациями. В принципе он запускается, но не работает чекаут многошаговый, все время редиректит с checkout_payment на checkout_shipping И админка там тоже глюки
Сделать модуль разделения текстового документа на части джумла 3ххх
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ТЗ в прикрепленном файле.
Интересует цена и срок выполнения.
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