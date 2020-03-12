Доработать шаблон на WP

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок11450 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Есть шаблон сайта на вордпресcе. Нужно его переделать под фирменный стиль компании. Добавить картинки. Тексты будут предоставлены. Настроить всё что нужно.

Пишите ваши цены, всё что в неё входит и сроки.

4 года назад
mishingleb
35 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад