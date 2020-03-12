Доработать шаблон на WP

Есть работающий сайт на joomla с доработанным компонентом календаря dpcalendar. Календарь в связке с базой пользователей используется для бронирования. Интерфейс на скринах. Нужно переписать весь функционал на react и python (можно использовать джанго). Также потребуется целый перечень ...
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Есть шаблон сайта на вордпресcе. Нужно его переделать под фирменный стиль компании. Добавить картинки. Тексты будут предоставлены. Настроить всё что нужно.
Пишите ваши цены, всё что в неё входит и сроки.
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