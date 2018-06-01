Правки плагина

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки149 просмотров
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Требуется переписать/изменить плагин User Submitted Posts на сайте написанном на wordpress.Тз приложил.

4 года назад
matveevartem
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад