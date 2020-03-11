Верстка и программирование

Веб-программированиеЗакрыт13 заявок236 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Программирование и верстка.

Задачи:

1.Перевести 6 страниц с дизайна на хостинг.

2.Сделать переключение между страницами 3.Анимации открытия сайта, анимация перелистывание тем на одной страницы + увлечение фотографий при нажатии на неё.

4.Язык PHP (буду рад консультации на счёт языка программирование) 

5.Соединение сайта с е-мейлом.

За дополнительной информации обращайтесь.

4 года назад
ladislaus_b
Владислав 
24 годаЧехия
4 года в сервисе
Был
4 года назад