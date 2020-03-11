Верстка и программирование

На сайте установлена гугл капча письма с сайта не приходят нужно проверить и исправить ошибки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Программирование и верстка.
Задачи:
1.Перевести 6 страниц с дизайна на хостинг.
2.Сделать переключение между страницами 3.Анимации открытия сайта, анимация перелистывание тем на одной страницы + увлечение фотографий при нажатии на неё.
4.Язык PHP (буду рад консультации на счёт языка программирование)
5.Соединение сайта с е-мейлом.
За дополнительной информации обращайтесь.
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