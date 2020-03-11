Личный кабинет + прикрутить оплату на ЯД

На сайте установлена гугл капча письма с сайта не приходят нужно проверить и исправить ошибки
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется расширить функционал сайта, написать небольшой личный кабинет и сделать возможность из него совершать платежи на кошелек ЯД. Есть подробное ТЗ, вышлю кандидатам. Пишите почасовую ставку по какой оцениваете задачу. Выбор будет по ней.
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