Личный кабинет + прикрутить оплату на ЯД

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок191 просмотр
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Требуется расширить функционал сайта, написать небольшой личный кабинет и сделать возможность из него совершать платежи на кошелек ЯД. Есть подробное ТЗ, вышлю кандидатам. Пишите почасовую ставку по какой оцениваете задачу. Выбор будет по ней.     

4 года назад
bloxinigor
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад