Вывести больше блоков рекламы на Wordpress

[b]Доброго всем дня![/b] Дано: подопытный сайт для тестирования гипотез https://tden.ru/ (на ворпресс) Нужно внедрить на него доску объявлений(каталог) спецтехники по городам. Для тестирования скорости входа в нишу. Сам каталог придется где то спарсить + возможность правки объявлений пользователем нужна. Очень ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вывести в админке еще 10 блоков "после абзаца" http://prntscr.com/remjeu
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