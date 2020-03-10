Доработка портала на laravel

Веб-программированиеЗакрыт12 заявок264 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно доработать функционал и убрать баги на портале. Ниже прикреплено ТЗ.

Сайт делали на laravel 6.

Укажите ориентировочный срок и цену за доработки.

Все дополнительные вопросы можно написать в телеграм или ЛС

Laravel
4 года назад
icebergvn
26 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
  • Похожие заказы

  • Разработать систему фильтра на сайте с помощью JS и HTML форм.

    $25

    Нужно сверстать интуитивно понятную систему фильтрации предложений на сайте в зависимости от указаных критериев. Код требуется универсальный, с возможностью добавления предложений и критериев фильтрации на сайт. + Адаптив под Мобильные устройства.

    HTML
    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать демо версию игры на основе сервиса Яндекс.Карт

    Создание демо версии (упрощенной) игры на основе сервиса Яндекс.Карт (в дальнейшем с геопозиционированием) по аналогии с игрой Ingress Prime. ТЗ в настоящий момент в разработке. Рабочий вариант ТЗ будет направлен выбранному исполнителю. Стоимость прошу указать ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать сайт sovva.su согласно тз

    необходимо настроить встраивание роликов с нескольких площадок: при добавлении видеозаписи на свой канал prntscr.com/r4i5tx внедрить возможность указать несколько ссылок-исходников. также настроить авто-проверку доступности видео, и при блокировке видео на одном из каналов, на нашем сайте ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Добавить в плагин доставки простую функцию

    Необходимо добавить в плагин функцию проверки "если адрес внутри зоны", то стоимость доставки брать из настроек поля "внутри мкад" Есть вот такой плагин (http://wpcommerce.ru/threads/kurerskaja-dostavka-po-moskve-dlja-woocommerce.4735/), который автор уже закрыл, но он работает (скачать плагин [url=https://yadi.sk/d/V9hRPG5KTR6ReQ]https://yadi.sk/d/V9hRPG5KTR6ReQ[/url]). Чтобы увидеть его ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать калькулятор

    Добрый день! Нужен корпоративный калькулятор, чтобы могли рассчитывая итоговую стоимость, исходя из себестоимости наших спецов.  Лучше, мне кажется, не на самописе делать. а модернизировать WP ,  например. Но обсуждаемо.  Кратко: Калькулятор должен иметь 3 вкладки: 1. По специалистам.  В ней нем ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Ускорение сайта на 1c bitrix

    Необходимо ускорить интернет магазин: gyro-cult.ru. Цену можетепредлагать свою. Основные проблемы: - Долго грузится сайт - Низкая оценка по google pagespeed. - Страницы тяжелые. - Время ответа сервера на поддомене – до 500мс.Главный домен – 70мс. Хотя наши другие сайты быстрее. - ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Правка форм обратной связи на сайте, Modx

    [i]Нужно выполнить следующие работы на сайте gkmkb.ru:  -Правка/ восстановление форм обратной связи на сайте (Заказать услугу, Заказать звонок …)[/i] [i]-Перенастройка онлайн консультанта на сайте (удаление старого и установка нового).[/i] [i]-Внутренние работы: установка счетчиков яндекс метрики и гугл, правка ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Скрипт для чатбота, для поиска и вывод данных из Google Sheet

    Нужент скрипт, который обработает переменную выданную ботом, по ней найдет в таблице данные и выдаст их пользователю. Пример: От пользователя - Херсон Бот ищет в таблице информацию по Херсон и выдает: В городе Херсон: В 2017 году было выделено .... ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • График для веб- сайта

    Необходимо создать график по макету с анимацией анимацию и изображение графика приложил  в комментарии укажите стоимость и сроки работы  по вопросам можно писать в телеграм: @airatwaw анимация: [url=https://cdn.dribbble.com/users/3593/screenshots/2475280/linechart.gif?vid=1]https://cdn.dribbble.com/users/3593/screenshots/2475280/linechart.gif?vid=1[/url]

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Подготовка файла для импорта в яндекс карты

    Есть карта с метками, сделанная на Яндекс картах и опубликованная на сайте [url=https://www.gazprom-agnks.ru/locator/]https://www.gazprom-agnks.ru/locator/[/url] Нужно выгрузить все метки (точки) и подготовить файл, который я смогу загрузить на свою карту через инструмент импорта [u]https://yandex.ru/map-constructor/[/u]

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад