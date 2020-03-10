График для веб- сайта

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки285 просмотров
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Необходимо создать график по макету с анимацией

анимацию и изображение графика приложил 

в комментарии укажите стоимость и сроки работы 

по вопросам можно писать в телеграм: @airatwaw

анимация: https://cdn.dribbble.com/users/3593/screenshots/2475280/linechart.gif?vid=1

4 года назад
indigo422
29 летРоссия
4 года в сервисе
Был
4 года назад