График для веб- сайта

ocStore 3.0.2.0 Либо доработать через модификатор стандартную реф программу и страницу, либо написать свой мод. ТЗ https://fex.net/ru/s/okvxboy Жду оценку по цене/срокам
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать график по макету с анимацией
анимацию и изображение графика приложил
в комментарии укажите стоимость и сроки работы
по вопросам можно писать в телеграм: @airatwaw
анимация: https://cdn.dribbble.com/users/3593/screenshots/2475280/linechart.gif?vid=1
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