Сообщение в группу известных мессенжеров на php

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок159 просмотров
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У меня есть группы в разных мессенжерах, WhatsApp, Viver, Telegramm, нужно из php отправить туда сообщение

PHP
4 года назад
kraevskiyandrey
35 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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