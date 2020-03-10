Написать калькулятор раскроя листов на js

Добрый день! Нужна помощь в написании калькулятора раскроя листов на сайт, как на данном сайте https://ldspgroup.ru/calc/.

По итогу нам нужен калькулятор с:

1. фильтром по выбору параметров материала, где будут поля

а)Материал листа

б)Производитель

в)Формат листа

г)Толщина листа

2. мини калькулятором с тремя полями для параметров детали

( количество, ширина, длина) и возможностью при необходимости добавлять неограниченное количество дополнительных деталей с аналогичным тремя полями. после этого миникалькулятора идет кнопка "произвести раскрой"

3. интерактивная карта результатов раскроя, где будут отображаться параметры детали и количество деталей, если их больше одной. Информация для нее берется из миникалькулятора и первого фильтра, из которого берется тип материала, формат и толщина. необходима возможность скачать карту раскроя и файл со спецификацией параметров детали ( ширина длина толщина). этот файл должен генерироваться при нажатии кнопки "произвести"

4. как итог - подсчет стоимости распила каждой детали, где указан тип выполняемой работы, цены за него, а так же тип и параметры материалы и его цена. и сама итоговая стоимость, а так же доп поле с доставкой, которая рассчитывается с шагом в 5км.