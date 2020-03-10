Написать калькулятор раскроя листов на js

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Добрый день! Нужна помощь в написании калькулятора раскроя листов на сайт, как на данном сайте https://ldspgroup.ru/calc/.
По итогу нам нужен калькулятор с:
1. фильтром по выбору параметров материала, где будут поля
а)Материал листа
б)Производитель
в)Формат листа
г)Толщина листа
2. мини калькулятором с тремя полями для параметров детали
( количество, ширина, длина) и возможностью при необходимости добавлять неограниченное количество дополнительных деталей с аналогичным тремя полями. после этого миникалькулятора идет кнопка "произвести раскрой"
3. интерактивная карта результатов раскроя, где будут отображаться параметры детали и количество деталей, если их больше одной. Информация для нее берется из миникалькулятора и первого фильтра, из которого берется тип материала, формат и толщина. необходима возможность скачать карту раскроя и файл со спецификацией параметров детали ( ширина длина толщина). этот файл должен генерироваться при нажатии кнопки "произвести"
4. как итог - подсчет стоимости распила каждой детали, где указан тип выполняемой работы, цены за него, а так же тип и параметры материалы и его цена. и сама итоговая стоимость, а так же доп поле с доставкой, которая рассчитывается с шагом в 5км.
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