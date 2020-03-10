Сервис Ge-Pass/ на Word Press

Необходимо установить Резервную копию сайта на платформу uCoz, доступ к uCoz имеется. Более подробно условия задания обсудим с исполнителем. В предложениях указывайте сроки, когда сможете выполнить задание и цену за работу. Жду Ваших предложений!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать с 0 платформу - сервис Ge-Pass/ подобие Booking. ТЗ есть.
Не на Django!!!
Интеграция платформы Ge-Pass с сайтом « Форум». Работа в интеграции и как самостоятельный сервис. Стоимость -до 500 000 руб. Сдача блоками. Аванс по каждому модулю- 30%. На первый модуль аванс 10%! Надоело платить авансы и потом ничего не получать.
Сдача 1-3 модулей- 30 апреля. 4-6 модулей- 30 мая.
Также нужно сделать сервис по проверке билетов. Сдача- 25 июля.
1. Отели ( 20 отелей в одном городе и 40 в другом) 90 000 руб;
2. Трансферы ( такси/ автобусы/ Самолеты/ Вертолеты) /100 000 руб
3. Рестораны/ 60 000 руб;
4. Регистрация на Мероприятия клуба TED/ 50 000 руб
5. Регистрация на концерты / 25 000 руб
6.. Онлайн- аукцион картин/ регистрация/ голосование / 60 000 руб
Сервис Проверка билетов/ 50 000 руб;
Сервис Ge-Pass подразумевает онлайн- оплаты/ разделение платежей на разных получателей.
Дополнительно К 1 сентября ещё 2 модуля в сервис Ge-Pass:
7. Работа ( типа Job.ru)/ 100 000 руб;
8. Знакомства ( типа Сайта знакомств, но более структурированно ) 100 000 руб.
Дополнительная информация!
Система может предлагать различные варианты трансфера, только после полной реализации 3-его модуля и соответствующей доработки остальных модулей где это рекомендательная система требуется.
Все платежные операции будут проводиться через GE-Pass. Так как это наиболее быстрый и оптимальный способ решения поставленной задачи.Работаем по следующей схеме:
присылаете ваши работы: сервисы, которые вы сделали. Если интересно- получаете на почту ТЗ.
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