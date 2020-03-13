Настройка самописного модуля бронирования

Добрый день!

На сайте panch-tour.com.ua и 24bilet.com установлен самописный модуль бронирования и покупки билетов на автобус.

Что нужно сделать.

1. На обоих сайтах настроить уведомление на почту админу, когда агент бронирует билет. Раньше приходило, сейчас почему-то нет. Почта админа указана в настройках модуля.

2. На сайте panch-tour.com.ua в билете, который приходит клиенту на почту после онлайн покупки, заменить слово «Перевозчик» на «Продажа билетов» (скрин прикрепляю)

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