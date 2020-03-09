[list][*]Интегрировать верстку в CMS (предпочтительнее WordPress, однако рассмотрим предложенные вами варианты)[*]Раскинуть поля для редактирования[*]Интегрировать ЛК с API (документация по ендпоинтам во вложении)[/list] ТЗ и документация по API во вложении. Ваши предложения по стоимости, а также релевантный опыт ...