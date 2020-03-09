Сверстать сайт использующий в работе базу данных

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок266 просмотров
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Имеется псд шаблон, все картинки и иконки, описание работы.

Всего 5 страниц (main, price, career, contact us, tracking)

Информация из БД должна отображаться на странице tracking, в зависимости от того что введет пользователь.

Общий вид страниц main и tracking прилагается.

4 года назад
guest_15837519874216
4 года в сервисе
Был
4 года назад
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