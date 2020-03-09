Установить шаблон на чистый Wordpress + доработка

Есть шаблон (официально купленный) сайта вакансий. Необходимо установить его на чистый Wordpress и немного доработать.

Ниже перечислю нужный функционал, он ВЕСЬ есть в этом шаблоне. Нужно будет просто кое где убрать лишнее, и переставить некоторые блоки местами. Также надо сделать его перевод (могу перевести сам, если покажете где это делается).

Нужный основной функционал ниже:

Для админа:

- Возможность публикации вакансии. В вакансии должны быть: лого, название компании, название вакансии, город вакансии (мультивыбор), тип вакансии (постоянная, временная, удаленная работа – мультивыбор), описание требований вакансии, кнопка "ХОЧУ ЗДЕСЬ РАБОТАТЬ". При клике на эту кнопку кандидат переходит по внешней ссылке (никаких "Отправить резюме" и прочего).

- Должна быть возможность скрыть (не удалить) вакансию, если она временно неактуальная.

Внешний вид

Сверху должен быть только выбор города, ничего больше. Ниже – список последних размещенных вакансий. Отдельно (или ниже, или сбоку) – вакансии удаленной работы. Также должна быть форма подписки кандидата на свежие вакансии в конкретном городе (запрашивается имя и емейл).

Дополнительные фичи (типа кнопки соцсетей "поделиться вакансией" и прочее) давайте пока оставим, посмотрим, как будет выглядеть. Если что уберем потом.

На самом деле всё достаточно несложно. Можете сначала посмотреть шаблон, потом принять решение о работе.