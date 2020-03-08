Доработка, добавление и редактирование дорог на карте Яндекс API

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки150 просмотров
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Разработка действий добавление, стягивании дороги используются API Yandex Map и API Google Map

Функционал реализован, написан на нативном JS, нужно переделать в JQuery.

Кто работал с картами, пишем обсудим наши сотрудничества.

4 года назад
dicweb
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
2 отзыва