Написать календарь событий с картинкой в поле дня. JS

Нужно написать календарь событий на js, будет отображаться на отдельной странице. Каждый день - отдельное поле с изображением и тайтлом cо всплывающим окном с информацией о событии(картинка, тайтл, описание). Это должен быть календарь с нуля, а не переделаный календарь. Примеры: https://malevich-club.com/afisha-2/ , https://www.berliner-philharmoniker.de/en/.

Жду ваших предложений