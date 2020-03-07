2 проекта Ecommerce на движках Wordpress и Magento 2 Нужен специалист для оперативного решения задач по доработке, настройке и исправлению багов Требования: Опыт не менее 3х лет Глубокое знание HTML+CSS+JS Опыт работы с WP+WC и/или Magento 2 Знание php/back end, sql приветствуется
Написать календарь событий с картинкой в поле дня. JS
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать календарь событий на js, будет отображаться на отдельной странице. Каждый день - отдельное поле с изображением и тайтлом cо всплывающим окном с информацией о событии(картинка, тайтл, описание). Это должен быть календарь с нуля, а не переделаный календарь. Примеры: https://malevich-club.com/afisha-2/ , https://www.berliner-philharmoniker.de/en/.
Жду ваших предложений
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