Содать веб сервис

1. Сфера применения

Система для накрутки подписчиков в Telegram и генерации баллов в системе Telemember[1].

2. Обзор системы

Имеется приложение «Telemember». В нем:

1) Нужно отследить POST и GET запросы приложения

2) Написать API интерфейс для работы извне:

a. Запрос баланса,

b. Подача заявки накрутки подписчиковпросмотров,

c. Получение задачи для заработка,

d. Запрос подтверждения выполнения задачи.

Реализовать систему, которая в многопоточном режиме будет выполнять работу с разными сессиями, для получения баллов в системе. Затем используя API этой системы реализовать визуальный интерфейс для работы администратора:

1) Остановказапуск выполнения задач всеми аккаунтами,

2) Менеджмент аккаунтами:

a. Добавление аккаунта,

b. Приостановказапуск аккаунта,

c. Удаление аккаунта,

d. Просмотр баланса;

3) Статистика системы,

4) Менеджмент задачами:

a. Просмотр задач,

b. Удаление задач.

На базе системы выше, реализовать API для подключения внешних интерфейсов:

1) Система авторизация в API,

2) Прием заявки на накрутку:

a. Проверка возможности накрутки (достаточный ли баланс)

b. Распределение в случае нехватки баланса на одном аккаунте

c. Отправка результата:

i. {status: ‘success’, task_id: 1235}

ii. {status: error, error_text: Нехватка баланса } \ Тут текст ошибки должен быть разный

3) Проверка возможности реализовать накрутку:

a. На входе получаем нужное количество подписчиковпросмотров,

b. Проверяем хватит ли системе баллов,

c. На выходе отдаем ответ:

i. {status: ‘success’},

ii. {status: error, error_text: Нехватка баланса } \ Тут текст ошибки должен быть разный.

3. Ссылки

1) Ссылка на Telemember https://play.google.com/store/apps/details?id=com.andromedaa.ozvbazdidbegir&hl=ru

Мой предполагаемый стэк технологий Charles для сбора информации об приложении, Django для реализации orm, бд sqllite, для генерации API DRF, для реализации UI использовать vue.js, для запросов к API Telemember библиотека requests

Цена может расти по мере поступления новых задач.