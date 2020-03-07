Доработка сайта WordPress и Magento 2

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок657 просмотров
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2 проекта Ecommerce на движках Wordpress и Magento 2

Нужен специалист для оперативного решения задач по доработке, настройке и исправлению багов

Требования:

Опыт не менее 3х лет

Глубокое знание HTML+CSS+JS

Опыт работы с WP+WC и/или Magento 2

Знание php/back end, sql приветствуется

WordPressMagento
4 года назад
Shnizel
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
16 дней назад