Доработка сайта WordPress и Magento 2

Здравствуйте! Требуется установить независимый от Youtube и других видеохостингов видеоплеер HTML5 на сайт для проигрывания видео-роликов на страницах товаров, без необходимости включения Adobe Flash Player в браузерах посетителей сайта. Видео-ролики загружены на свой сервер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
2 проекта Ecommerce на движках Wordpress и Magento 2
Нужен специалист для оперативного решения задач по доработке, настройке и исправлению багов
Требования:
Опыт не менее 3х лет
Глубокое знание HTML+CSS+JS
Опыт работы с WP+WC и/или Magento 2
Знание php/back end, sql приветствуется
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