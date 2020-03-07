Подключить оплаты картой через PayPal на сайт Yii2

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки299 просмотров
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Нужно подключить оплаты через PayPal на сайт. Сейчас есть оплата через paypal аккаунт, нужно доделать, чтобы была возможность оплаты и картой тоже.

4 года назад
surer
40 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад