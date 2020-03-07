Подключить оплаты картой через PayPal на сайт Yii2

Здравствуйте! Требуется установить независимый от Youtube и других видеохостингов видеоплеер HTML5 на сайт для проигрывания видео-роликов на страницах товаров, без необходимости включения Adobe Flash Player в браузерах посетителей сайта. Видео-ролики загружены на свой сервер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно подключить оплаты через PayPal на сайт. Сейчас есть оплата через paypal аккаунт, нужно доделать, чтобы была возможность оплаты и картой тоже.
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