Back-end разработка Социальной сети для образовательной платформы

Здравствуйте. Нужен скрипт подбора комплектов товаров. Соответственно нужна форма, скрипт поиска по БД. Сама БД ( с какой то простой админкой, где можно товары добавлять/изменять) Желательно сделать на laravel, но так же можно на нативном php. Или ...