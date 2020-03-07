Отправка писем с сайта (Заказ звонка и Купить в 1 клик) smtp

У меня есть набор файлов и скриптов, которые я использую я отправки писем с сайта - Заказ звонка и Быстрый заказ товара. Они устарели, используют простую отправку писем через mail() php, часто письма попадают в спам или не приходят вовсе. Мне нужно это переделать, собрать такое же набор файлов и скриптов, но что бы отправка писем происходила через smtp (обычно яндекс почта для домена или mail biz)

В всплываюшем модальном окне нужно:

Для заказа звонка:

Имя

Номер телефона (masked input)

Галочка согласие на обработку перс. данных

+ опциально включение гугл-капчи

Для быстрого заказа товара:

Имя

Номер телефона (masked input)

Автоматически заполненное поле с названием товара (обычно это H1 на странице)

Галочка согласие на обработку перс. данных

+ опциально включение гугл-капчи

Сейчас это выглядит как:

jquery.maskedinput.min.js

v1klik.php

bistr_zakaz.php

modal_.css

и два куска кода, которые я добавляю в футер сайта (2 кода модальных окон и 2 скрипта)