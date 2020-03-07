Отправка писем с сайта (Заказ звонка и Купить в 1 клик) smtp

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки261 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

У меня есть набор файлов и скриптов, которые я использую я отправки писем с сайта - Заказ звонка и Быстрый заказ товара. Они устарели, используют простую отправку писем через mail() php, часто письма попадают в спам или не приходят вовсе. Мне нужно это переделать, собрать такое же набор файлов и скриптов, но что бы отправка писем происходила через smtp (обычно яндекс почта для домена или mail biz)

В всплываюшем модальном окне нужно:

Для заказа звонка:

Имя

Номер телефона (masked input)

Галочка согласие на обработку перс. данных

+ опциально включение гугл-капчи

Для быстрого заказа товара:

Имя

Номер телефона (masked input)

Автоматически заполненное поле с названием товара (обычно это H1 на странице)

Галочка согласие на обработку перс. данных

+ опциально включение гугл-капчи

Сейчас это выглядит как:

jquery.maskedinput.min.js

v1klik.php

bistr_zakaz.php

modal_.css

и два куска кода, которые я добавляю в футер сайта (2 кода модальных окон и 2 скрипта)

4 года назад
ivansatana
Иван 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Нужно доработать маркетплейс

    Добрый день. Нужно, доработать маркетплейс на Битрикс. Корректная работа кабинета покупателя и поставщика, взаимодействие с 1с, работа с каталогом и карточкой товара. Тоесть, сопровождение и текущая работа ресурса. Плюс продвижение..

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта vselgoty.ru

    Задачи для сайта vselgoty.ru 1. Вывести блок автора в начале статьи, после заголовка. Должна быть возможность из админке ставить галочки, выбирающие варианты вывода блока. Варианты:  1.1 https://kulikavto.ru/lishenie/vse-o-lishenii-prav.html - как тут. Т.е. Фамилия и имя автора и его ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт подбора товаров по БД

    Здравствуйте. Нужен скрипт подбора комплектов товаров. Соответственно нужна форма, скрипт поиска по БД. Сама БД ( с какой то простой админкой, где можно товары добавлять/изменять) Желательно сделать на laravel, но так же можно на нативном php. Или ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработать фид для Яндекс Маркета

    Сайт работает на MODX. Есть установленный модуль для выгрузки товаров в Яндекс Маркет, но выгружает он все товары подряд, даже те которых в наличии нет, и нужно сделать так чтобы отсутствующие в наличии товары в ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить скрипт node js (написанный на puppeteer)

    Приветствую! Требуется программист на node js необходимого оптимизировать ускорить скрипт написанный на puppeteer. Скрипт выполняет авторизацию на сайте и заполнение формы нашими данными. На текущий момент выполняет не всегда корректно и не всегда быстро, нужно что бы ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Скрипт импорта данных в сервис. я. услуги

    Требуется написать скрипт импорта данных из екселя в сервис яндекс услуги ,  данные которые должны быть добавлены в профиль аккаунта на яндекс услугах ( названия услуги,  описание услуги,  стоимость, фото,   раздел специальности)

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Необходимо переработать скрипт конвертации товарного XML фида в Sqlite

    $100

    Существующий скрипт может конвертировать только один XML фид, а каждый следующий отменяет предыдущий. Этот недостаток нужно устранить.В результате по API должны передаваться товары, релевантные запросу стороннего скрипта.Работа будет считаться выполненной, если БД будет наполняться товарами ...

    SQLite
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад