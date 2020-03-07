Добрый день. Нужно, доработать маркетплейс на Битрикс. Корректная работа кабинета покупателя и поставщика, взаимодействие с 1с, работа с каталогом и карточкой товара. Тоесть, сопровождение и текущая работа ресурса. Плюс продвижение..
Отправка писем с сайта (Заказ звонка и Купить в 1 клик) smtp
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У меня есть набор файлов и скриптов, которые я использую я отправки писем с сайта - Заказ звонка и Быстрый заказ товара. Они устарели, используют простую отправку писем через mail() php, часто письма попадают в спам или не приходят вовсе. Мне нужно это переделать, собрать такое же набор файлов и скриптов, но что бы отправка писем происходила через smtp (обычно яндекс почта для домена или mail biz)
В всплываюшем модальном окне нужно:
Для заказа звонка:
Имя
Номер телефона (masked input)
Галочка согласие на обработку перс. данных
+ опциально включение гугл-капчи
Для быстрого заказа товара:
Имя
Номер телефона (masked input)
Автоматически заполненное поле с названием товара (обычно это H1 на странице)
Галочка согласие на обработку перс. данных
+ опциально включение гугл-капчи
Сейчас это выглядит как:
jquery.maskedinput.min.js
v1klik.php
bistr_zakaz.php
modal_.css
и два куска кода, которые я добавляю в футер сайта (2 кода модальных окон и 2 скрипта)
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