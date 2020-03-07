Исправить скрипт node js (написанный на puppeteer)

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок194 просмотра
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Требуется программист на node js необходимого оптимизировать ускорить скрипт написанный на puppeteer.

Скрипт выполняет авторизацию на сайте и заполнение формы нашими данными. На текущий момент выполняет не всегда корректно и не всегда быстро, нужно что бы он авторизовался и заполнял форму не более чем за 3 секунды.

4 года назад
Artvisionkz
35 летКазахстан
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
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