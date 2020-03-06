Парсинг сайтов

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок275 просмотров
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Добрый день!

В качестве первого задания нужно будет собрать данные с сайта:

https://www.zoominfo.com/

По сайту zoominfo будут предоставлены ссылки на все страницы которые нужно спарсить.

Результатом работ являются csv файлы с собранными данными и исходный код, который можно повторно запустить для сбора.

Просьба указать стоимость работ и срок необходимый для предоставления финального результата.

4 года назад
MailHunter
37 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
4 дня назад
4 года назад
$76
7 дней
WMZ