Фреймворк Yii доработка сайта

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки162 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

В форму заявки добавить поля выбор даты и времени

https://yadi.sk/i/9qwB_MgC6DsNsQ

https://yadi.sk/i/3gNhEncXUyPBwg

4 года назад
TigerMilk
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад