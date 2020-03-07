Нужно переписать 2 модуля: розыгрыши и хайд (скрытие сообщений под определенные условия (репутация, регистрация и тд)), под 2 xenforo.
Необходимо переработать скрипт конвертации товарного XML фида в Sqlite
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Существующий скрипт может конвертировать только один XML фид, а каждый следующий отменяет предыдущий. Этот недостаток нужно устранить.В результате по API должны передаваться товары, релевантные запросу стороннего скрипта.Работа будет считаться выполненной, если БД будет наполняться товарами из нескольких товарных фидов, а также будут передаваться релевантные товары из этой базы по запросам другого скрипта через API.Предоставляется FTP доступ к исходнику.Права на начальные и конечные скрипты принадлежат исключительно Заказчику (т.е. мне), Исполнитель не вправе продавать или передавать их третьим лицам.
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