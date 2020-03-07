Доработать фид для Яндекс Маркета

Сайт работает на MODX. Есть установленный модуль для выгрузки товаров в Яндекс Маркет, но выгружает он все товары подряд, даже те которых в наличии нет, и нужно сделать так чтобы отсутствующие в наличии товары в фид не выгружались, т.е. прописать для них значение. Дополнительное ТВ-поле отвечающее за наличие у меня на сайте есть p_nal, но для каждого из двух вариантов, а именно "В наличии" и "Нет в наличии" значения не прописаны, скрин прилагается. Соответственно нужно решение этой проблемы.