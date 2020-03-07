Подправить скрипт игрового автомата

Нужно написать скрипт, который будет регить на визу людей. На сайте: [url=https://secure.e-konsulat.gov.pl/Default.aspx]https://secure.e-konsulat.gov.pl/Default.aspx[/url] Сейчас он лежит, но на видео видно что и как: [url=https://www.youtube.com/watch?v=qWQoMKaos3I]www.youtube.com/watch?v=q...[/url] Нужно вбить за ранее данные человека, и прога должна работать и вбивать их, до той поры пока ...