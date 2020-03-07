Доработка сайта vselgoty.ru

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки256 просмотров
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Задачи для сайта vselgoty.ru

1. Вывести блок автора в начале статьи, после заголовка. Должна быть возможность из админке ставить галочки, выбирающие варианты вывода блока. Варианты: 

1.1 https://kulikavto.ru/lishenie/vse-o-lishenii-prav.html - как тут. Т.е. Фамилия и имя автора и его специализация. 

1.2 https://www.dietdoctor.com/low-carb/benefits/alzheimers - помимо автора, выводится и рецензент.  Но у автора указывается только имя и фамилия. А у рецензента "практикующий юрист".

2. Всплывающие окна при наведении на автора и рецензента делать не надо. Просто ссылки. 

3. https://www.dietdoctor.com/low-carb/benefits/alzheimers - сообщение о том, что данные в статье проверенные. В качестве сообщение выступает также как и по ссылке оформленный текст с галочкой. Текст следующий "Статья проверена". При нажатии на ссылку появляется всплывающее окно с текстом, как тут https://kulikavto.ru/lishenie/vse-o-lishenii-prav.html.

4. Под заголовком вывести дату обновления статьи. 

5. В конце статьи снова блок автора, по типу https://kulikavto.ru/lishenie/vse-o-lishenii-prav.html. Кстати, нн встроен в тему. В настройках стоит отметка о его выводе, но в записях всё равно не появляется.

6. В сайдбаре вывести блок авторов как на kulikavto.

7. Чёрная однопиксельная рамка вокруг изображения. Задача должна выполняться таким образом: "Для этого прописываем «img_border_on» в поле «CSS-класс изображения».

8. Оформить раздел о сайте в стиле https://kulikavto.ru/o-bloge-kulika-ili

 

4 года назад
coolik08
Илья 
32 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
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