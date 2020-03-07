Выводить в корзине способ оплати и способ доставки Опенкарт 2.3

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки291 просмотр
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Привет всем 

надо в корзине выводить способ оплати и способ доставки http://prntscr.com/rcyqxn 

модули PickPoint и СДЭК уже установлено 

Пишите цена без цен не рассматриваю заявки 

4 года назад
karenjan
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
42 минуты назад
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