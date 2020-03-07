Разработка бота wm.exchanger.ru

Нужен простой бот для wm.exchanger.ru на базе webmoney API, который находил мою заявку и поддерживал фиксированный процент, который я укажу относительно базового курса.

И второй режим автоматически перебивать все заявки с шагом, который я укажу если они (заявки) больше конкретно указанного мною суммы, но при этом бот в стакане не заходил за конкретно указанный мною курс и не нарушал спред стакана в процентах, который я укажу.

При достижения мною курс бот залипал бы на нем, если есть, что перебивать относительно указанный мною суммы, если нечего перебивать залипал максимально близко к мною указанной ранее сумме с перебитием ее по шагу.

Скорость автоматического перебития заявок от 15 секунд.

Оплата на webmoney по протекции или по безопасной сделке на бирже.

Требования к программисту

показать авторизацию через wmsigner в своем веб-интерфейсе

иметь опыт разработки для webmoney и портфолио таких проектов и решений.

Понимать особенности авторизации вебмани, через API.

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Прошу сделать расчет 2 вариантов:

ВАРИАНТ 1

Простой бот начальная версия в вашем интерфейсе

1 стратегия фиксированный процент

https://youtu.be/MCGjmOMVBWQ

2 стратегия перебития всех больше равно суммы до определенного курса

https://youtu.be/9nqlcf0Cz4s

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ВАРИАНТ 2

http://byweb.by/bot/

Расширенная версия на будущее в моем интерфейсе

1 Установка CMS

https://youtu.be/q7LqUJQaccQ

2. Режим фиксированный процент заявки

https://youtu.be/wzGtUY5s28s

3. Режим перебивать всех больше равно суммы до определенного курса

https://youtu.be/Z3mkFOqjA7A

4. Привязка к чужой заявки

https://youtu.be/RaqEOhYz4q0