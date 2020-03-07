Разработка бота wm.exchanger.ru

Здравствуйте! Требуется установить независимый от Youtube и других видеохостингов видеоплеер HTML5 на сайт для проигрывания видео-роликов на страницах товаров, без необходимости включения Adobe Flash Player в браузерах посетителей сайта. Видео-ролики загружены на свой сервер.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен простой бот для wm.exchanger.ru на базе webmoney API, который находил мою заявку и поддерживал фиксированный процент, который я укажу относительно базового курса.
И второй режим автоматически перебивать все заявки с шагом, который я укажу если они (заявки) больше конкретно указанного мною суммы, но при этом бот в стакане не заходил за конкретно указанный мною курс и не нарушал спред стакана в процентах, который я укажу.
При достижения мною курс бот залипал бы на нем, если есть, что перебивать относительно указанный мною суммы, если нечего перебивать залипал максимально близко к мною указанной ранее сумме с перебитием ее по шагу.
Скорость автоматического перебития заявок от 15 секунд.
Оплата на webmoney по протекции или по безопасной сделке на бирже.
Требования к программисту
- показать авторизацию через wmsigner в своем веб-интерфейсе
- иметь опыт разработки для webmoney и портфолио таких проектов и решений.
- Понимать особенности авторизации вебмани, через API.
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Прошу сделать расчет 2 вариантов:
ВАРИАНТ 1
Простой бот начальная версия в вашем интерфейсе
1 стратегия фиксированный процент
2 стратегия перебития всех больше равно суммы до определенного курса
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ВАРИАНТ 2
Расширенная версия на будущее в моем интерфейсе
1 Установка CMS
2. Режим фиксированный процент заявки
3. Режим перебивать всех больше равно суммы до определенного курса
4. Привязка к чужой заявки
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