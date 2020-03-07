Копия сайта, рип

$20
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки333 просмотра
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Доброго времени. 

1. Нужно сделать копию сайта (сайт предоставлю по запросу) 

2. Оптимизировать под ПС Яндекс, Гугл 

3. Интегрировать под мобильные устройства 

4. Проверить на ошибки. 

Пишите кто сможет сделать.  Интересует постоянное сотрудничество по данному ТЗ. 

Приготовьтесь сделать не большое тестовое задание - дабы понимать компетентность. 

Напишите в предложении: "Готов" - что бы понимать, что Вы не бот. 

Спасибо, что уделили время 

4 года назад
bogest
Максим 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад