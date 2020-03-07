Доработка функционала скрипта PHP (RISE)

$120
Веб-программированиеЗакрыт1 заявка247 просмотров
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Здравствуйте.

Требуется frontend доработка PHP- скрипта. Подробности в прилагаемом файле.

Есть скрипт - RISE - Ultimate Project Manager. Микросистемка для проектного

управления - проекты, задачи, тайминги, диаграммы и пр. Демо можно

посмотреть на сайте - https://codecanyon.net/item/rise-ultimate-project-manager/15455641. Если для оценки трудозатрат и ознакомления потребуется исходник, могу выслать предыдущую версию.

Необходимо модифицировать текущий функционал типовой задачи (которые в проекте

ставятся участниками проекта исполнителю) или создать 3 дополнительных

типа задачи, чтобы внутри задач данных типов существовала возможность

согласования контента тремя сторонами. Т.е исполнитель высылает на

согласование статью, клиент ее оценивает и согласовывает, а админ

контролирует процесс. Все эти роли, базовый функционал задач уже есть в

системе, необходимо только добавить функционал размещения и согласования

контента ( статьи, комментарии, рпесс-релизы).

Какие необходимы типы задач?

1. Мониторинг

2. Копирайтинг

3. Постинг

В задаче может быть неограниченное кол-во материалов.

1. Мониотринг.

- Возможность описать задачу (при добавлении новой задачи), сроки, периодичность и пр.

- Поле для обозначения ключевых слов мониторинга (это будут ТЕГИ, которые

будут отображаться в проекте данного клиента и в задачах следующих

типов).

- Поле для обозначения площадок для мониторинга (добавляются также, как и прочие параметры в данном скрипте)

- Возможность отправки/закачки законченного файла мониторинга исполнителем для клиента.

- Комментарии клиента к отчету или задаче

- Ответ исполнителя на комментарии клиента

PHP
4 года назад
guest_15836550124849
4 года в сервисе
Был
3 года назад
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