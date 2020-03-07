Зайти в snapchat через эмулятор

Нужно подключить шаблонизатор Smarty к статичному сайту, примерно 10 страниц. Выделить шапку и подвал в отдельные файлы header.tpl и footer.tpl, а основной контент в index.tpl, dostavka.tpl и т.д.. Изнутри index.tpl подключить шапку и подвал. При ...