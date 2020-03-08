Требуется разработка аналитической системы из 3х источников

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки143 просмотра
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Требуется разработка аналитической системы из 3х источников данных: api,json  и ручное добавление данных

На основе этих данных нужно делать различные срезы и графики. 

4 года назад
denis7778
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад