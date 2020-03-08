GIS проект

Сайт должен работать на PHP 7.2 Слайдер можно заменить,
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Ищу исполнителя для реализации GIS проекта.
Базовый функционал и последующее наращивания фичеров
Обязательные требования!
На сервере проект должен быть реализован на C# Dot.net+ SqlServer (Опыт с Xamarine приветствуется)
Базовый функционал:
-подгрузка и/или прорисовка полей на карте(google map или др)
-Разделение полей на секции разной размерности
-Настройка коэффициентов для каждой секции в ручном режиме а также с учетом
наложения слоев (например NDVI)
-Экспорт настроек в shape file (johndeer или другой формат)
Просьба указать!
Уровень опыта в GIS , технологиях и проектах
Вашу оценку время часов на базовый функционал и вашу занятость
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