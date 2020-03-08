GIS проект

$1000
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки265 просмотров
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Ищу исполнителя для реализации GIS проекта.  

Базовый функционал и последующее наращивания фичеров

Обязательные требования! 

На сервере проект должен быть реализован на C# Dot.net+ SqlServer (Опыт с Xamarine приветствуется)

Базовый функционал:

-подгрузка и/или прорисовка полей на карте(google map или др)

-Разделение полей на секции разной размерности

-Настройка коэффициентов для каждой секции в ручном режиме а также с учетом 

наложения слоев (например NDVI)

-Экспорт настроек в shape file (johndeer или другой формат)

Просьба указать!

Уровень опыта в GIS , технологиях и проектах

Вашу оценку время часов на базовый функционал и вашу занятость

4 года назад
Arturro
40 летУкраина
5 лет в сервисе
Был
4 года назад