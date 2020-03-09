Переверстать 1 страницу

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки214 просмотров
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Нужно переверстать карточку товара (ocStore 2.3) + убрать оставшиеся ошибки и предупреждения по валидации.

У нас в магазине довольно много ошибок связанных с валидацией, чтобы их убрать нужно переверстать шаблон карточки. В итоговом варианте нужна страница без ошибок и предупреждений.

Пример страницы: https://www.leatherman-tool.ru/multitul-leatherman-wave-plus-832524-s-nejlonovym-chekhlom/

Цену и сроки пишите в заявке.

4 года назад
original77
Рамиз 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад