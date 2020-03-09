Переверстать 1 страницу

Добрый день Всем! Прошу Вашей помощи!!!! На сайте mm3.ru есть меню с левой стороны. Изначально оно раскрыто и широкое. Так и должно быть. Потом мы его сворачиваем по клику (.cross_block). Его свернутость сохраняется и при ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переверстать карточку товара (ocStore 2.3) + убрать оставшиеся ошибки и предупреждения по валидации.
У нас в магазине довольно много ошибок связанных с валидацией, чтобы их убрать нужно переверстать шаблон карточки. В итоговом варианте нужна страница без ошибок и предупреждений.
Пример страницы: https://www.leatherman-tool.ru/multitul-leatherman-wave-plus-832524-s-nejlonovym-chekhlom/
Цену и сроки пишите в заявке.
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен3 года назад
storeland не поддерживает системно расчет стоимости от СДЭК, поэтому ищу разраба, кто мог бы этим заняться. Пожалуйста, указывайте цену и сроки. Без этого заявки рассматривать не буду. Только постоплата.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Для доступа к сайту каждый раз генерируется рандомное число на js, нужно этот js переписать на phpВеб-программирование11 заявокЗакрыт4 года назад
Нужен специалист с опытом работы на опенкарте, а так же умеет адаптивно верстать макеты. В целом необходимо сделать некоторые доработки на уже существующем сайте на опенкарте. Нужно иметь ввиду, что доработки необходимо сделать как плане админки, ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго дня. Необходимо исправить ошибку. Тз в файле. Оплата по фактуВеб-программирование1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте. Нужно скопировать 2 блока с сайта и поставить на 6 наших сайтов. Наши сайты на вордпрессе. Так же сделать,чтобы новые блоки отображались на мобильнике. Тз прилагаем. Цена? Срок?Веб-программирование8 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно поработать с функцией кнопки. Подробно расскажу лично исполнителю.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
Разработка действий добавление, стягивании дороги используются API Yandex Map и API Google Map Функционал реализован, написан на нативном JS, нужно переделать в JQuery. Кто работал с картами, пишем обсудим наши сотрудничества.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка аналитической системы из 3х источников данных: api,json и ручное добавление данных На основе этих данных нужно делать различные срезы и графики.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $130
Необходимо сделать прием и отправку email через административную панель Сайт на phpВеб-программирование10 заявокЗакрыт4 года назад