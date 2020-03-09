Переписать js на php

Добрый день Всем! Прошу Вашей помощи!!!! На сайте mm3.ru есть меню с левой стороны. Изначально оно раскрыто и широкое. Так и должно быть. Потом мы его сворачиваем по клику (.cross_block). Его свернутость сохраняется и при ...
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Для доступа к сайту каждый раз генерируется рандомное число на js, нужно этот js переписать на php
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