Переписать js на php

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок190 просмотров
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Для доступа к сайту каждый раз генерируется рандомное число на js, нужно этот js переписать на php

PHP
4 года назад
guest_15832152589421
4 года в сервисе
Был
2 месяца назад