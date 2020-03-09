Доработки сайта на опенкарт

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок156 просмотров
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Нужен специалист с опытом работы на опенкарте, а так же умеет адаптивно верстать макеты.

В целом необходимо сделать некоторые доработки на уже существующем сайте на опенкарте.

Нужно иметь ввиду, что доработки необходимо сделать как плане админки, так и в плане вёрстки.

Например, оптимизация по pagespeed, вёрстка новой страницы.

Более детальную задачу вышлю в ЛС

4 года назад
kozakalex
36 летРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад