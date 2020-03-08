Сделать 2 блока на 6 сайтах на вордпрессе.

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок133 просмотра
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Здравствуйте.

Нужно скопировать 2 блока с сайта и поставить на 6 наших сайтов.

Наши сайты на вордпрессе. Так же сделать,чтобы новые блоки отображались на мобильнике.

Тз прилагаем.

Цена? Срок?

4 года назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад