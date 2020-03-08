Сделать 2 блока на 6 сайтах на вордпрессе.

Добрый день Всем! Прошу Вашей помощи!!!! На сайте mm3.ru есть меню с левой стороны. Изначально оно раскрыто и широкое. Так и должно быть. Потом мы его сворачиваем по клику (.cross_block). Его свернутость сохраняется и при ...
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Здравствуйте.
Нужно скопировать 2 блока с сайта и поставить на 6 наших сайтов.
Наши сайты на вордпрессе. Так же сделать,чтобы новые блоки отображались на мобильнике.
Тз прилагаем.
Цена? Срок?
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