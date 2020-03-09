Разработка

Нужно переверстать карточку товара (ocStore 2.3) + убрать оставшиеся ошибки и предупреждения по валидации. У нас в магазине довольно много ошибок связанных с валидацией, чтобы их убрать нужно переверстать шаблон карточки. В итоговом варианте нужна страница ...