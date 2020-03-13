Сделать сайт - самопис

Всем доброе время суток! Ищем Fullstack python разработчиков. Гибкий график, фуллтайм загруженность, долгосрочное сотрудничество. Чем заниматься: - Разработка проекта по анализу netflow-логов - Разработка веб-интерфейсов для проектов с авторизацией, логированием действий пользователей, поиском по базе MySQL; - Реализация веб-интерфейсов для ...
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Добрый день.
Необходимо сделать не сложный функционал для простого сайта (есть вёрстка) на чистом PHP + JS. Ссылка на ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1yTpn5pjeeRx91zh060Kpw0QGSCUrJ2hiQRqR5kgciRk/edit?usp=sharing
Остальные детали будут уже обсуждаться с кандидатами отдельно. На данный момент интересует стоимость и сроки за которые можете сделать.
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