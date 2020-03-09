Ищу Fullstack Python разработчиков

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки360 просмотров
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Всем доброе время суток!

Ищем Fullstack python разработчиков. Гибкий график, фуллтайм загруженность, долгосрочное сотрудничество. 

Чем заниматься:

- Разработка проекта по анализу netflow-логов

- Разработка веб-интерфейсов для проектов с авторизацией, логированием действий пользователей, поиском по базе MySQL;

- Реализация веб-интерфейсов для управления сетевым оборудованием, сбор информации, автоматизация управления оборудованием, аналитика ,отчеты.

- Интеграция с API сторонних сервисов (мониторинг, аналитика);

- Скрипты для работы с доменами, SSL сертификатами, DNS и.т.д.

- Автоматизация внутренних бизнес-процессов, включая разработку аналитических инструментов;

- Написание технической документации;

И это не полный список с чем придется поработать. 

Кому интересно, пишите что знаем/умеем и вилку финансовой хочушки в месяц ;) 

Python
4 года назад
tvv_md
38 летМолдова
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад