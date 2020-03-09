Ищу Fullstack Python разработчиков

Есть шаблон (официально купленный) сайта вакансий. Необходимо установить его на чистый Wordpress и немного доработать. Ниже перечислю нужный функционал, он ВЕСЬ есть в этом шаблоне. Нужно будет просто кое где убрать лишнее, и переставить некоторые блоки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем доброе время суток!
Ищем Fullstack python разработчиков. Гибкий график, фуллтайм загруженность, долгосрочное сотрудничество.
Чем заниматься:
- Разработка проекта по анализу netflow-логов
- Разработка веб-интерфейсов для проектов с авторизацией, логированием действий пользователей, поиском по базе MySQL;
- Реализация веб-интерфейсов для управления сетевым оборудованием, сбор информации, автоматизация управления оборудованием, аналитика ,отчеты.
- Интеграция с API сторонних сервисов (мониторинг, аналитика);
- Скрипты для работы с доменами, SSL сертификатами, DNS и.т.д.
- Автоматизация внутренних бизнес-процессов, включая разработку аналитических инструментов;
- Написание технической документации;
И это не полный список с чем придется поработать.
Кому интересно, пишите что знаем/умеем и вилку финансовой хочушки в месяц ;)
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