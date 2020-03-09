Интегрировать верстку в CMS, интеграция с API

Есть шаблон (официально купленный) сайта вакансий. Необходимо установить его на чистый Wordpress и немного доработать. Ниже перечислю нужный функционал, он ВЕСЬ есть в этом шаблоне. Нужно будет просто кое где убрать лишнее, и переставить некоторые блоки ...