Парсер + поиск по записям в телеграме

Есть проект telemetr.me в котором множество телеграм каналов, нужно выгрузить весь список.

После по каждому каналу делать поиск в постах по ключевым словам "ключ1,ключ2,ключ3...".

Записать количество уникальных совпадений.

Есть открытые и закрытые каналы, в открытых каналах на поиск нету ограничений, в закрытых - нужно сначала подписаться, сделать поиск и после отписаться (ограничение примерно 30с).

Нужно сделать несколько потоков для быстрой обработки каналов, прокси вроде не требуются для 2-3 потоков.

Отобразить все итоговые данные в таблице exel.

Нужна будет еще база данных для того что бы через время повторить процедуру, снова выгрузить каналы с telemetr.me, после сравнить с выгруженной базой ранее, определить новые каналы, сделать поиск только по новым каналам (оптимально все в веб версии).