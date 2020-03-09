Нужно реализовать HTTP API интерфейс для получения списка комментариев и лайков на посте в InstagramНужно 2 ендройнта: для лайков:/get-likes?url=Instagram_post_url - ссылка на пост в инстаграмОтвет в формате масива с id лайкнувших пользователей. Для коментариев:/get-comments?url=Instagram_post_url - ссылка на пост в инстаграмОтвет в формате масива словарей с полями user_id и comment_textНужно будет развернуть скрипт на сервере который мы предоставляем.