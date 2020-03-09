Сбор базы данных о организациях. Excel

Ищу специалиста готового перехватить часть работ по разработки веб-портала. Seed проект есть, нужно развивать новые разделы. Стек технологий React, Redux, TypeScript, соответственно CSS, HTML (вёрстка состоит из шаблона т.е. надо брать готовые блоки и писать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо сформировать базу данных по организациям.
Информация берется с личных сайтов, каталогов,google, rusprofile и kompas.
Заполняется контактное лицо, должность, почта, адрес, сайт, телефон и направление деятельности (выбирается из списка).
Оплата за строку:
1. Строка с индивидуальной почтой 5 р.
2. Строка с общей почтой 4 р.
Обязательные требования
1. Логичность. Если не подходит организация – то почему не подходит указано в комментарии. Если указана должность, то должно быть и указано ФИО. Таким образом виден весь ход вашей работы.
2. Опрятность.Отсутствие лишних запятых, опечаток, выделений, другого шрифта и прочее. Легко проверяется в конце работы фильтрами Excel.
3. Актуальность. При переходе по ссылке я могу убедится, что организация занимается действительно по тому направлению,которое вы указали в секторе, там действительно несколько почт и .т.д. Т.Е. соответствие вашим данным.
4. Завершенность. Не может оставаться пустых ячеек по обязательным полям, если эта информация есть на сайте/в google.
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