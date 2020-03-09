Сбор базы данных о организациях. Excel

Необходимо сформировать базу данных по организациям.

Информация берется с личных сайтов, каталогов,google, rusprofile и kompas.

Заполняется контактное лицо, должность, почта, адрес, сайт, телефон и направление деятельности (выбирается из списка).

Оплата за строку:

1. Строка с индивидуальной почтой 5 р.

2. Строка с общей почтой 4 р.

Обязательные требования

1. Логичность. Если не подходит организация – то почему не подходит указано в комментарии. Если указана должность, то должно быть и указано ФИО. Таким образом виден весь ход вашей работы.

2. Опрятность.Отсутствие лишних запятых, опечаток, выделений, другого шрифта и прочее. Легко проверяется в конце работы фильтрами Excel.

3. Актуальность. При переходе по ссылке я могу убедится, что организация занимается действительно по тому направлению,которое вы указали в секторе, там действительно несколько почт и .т.д. Т.Е. соответствие вашим данным.

4. Завершенность. Не может оставаться пустых ячеек по обязательным полям, если эта информация есть на сайте/в google.